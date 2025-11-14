Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що немає різниці, чим саме били Сили оборони України. Важливо, що нам вдається здійснювати такі операції.

До теми Носії "Калібрів" вимушені маневрувати: чому порт Новоросійська є небезпечним для росіян

Чим особлива ця операція?

Як наголосив Лакійчук, під час цієї операції вдалося знищити пускову установку С-400. Це допомогло прорвати протиповітряну оборону головної військово-морської бази Чорноморського флоту у Чорному морі.

Фактично Новоросійськ зараз максимально прикритий. Навіть не знаю, який об'єкт після Кримського моста захищеніший сильніше. Важко завдати такого удару,

– сказав Лакійчук.

Очевидно, що під час атаки вдалося пробити ще й протиповітряну оборону Криму. Для цього, цілком ймовірно, були потрібні ті ж протирадіолокаційні ракети HARM.

Зверніть увагу! Порт "Новоросійськ" є надважливим для Росії. Він є другим за масштабами експорту нафтопродуктів. Так ворог поповнює свій бюджет.

Вибухи в Новоросійську: коротко