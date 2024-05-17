В Одесской области после удара вспыхнул мощный пожар площадью 8 тысяч квадратных метров

В течение дня, 17 мая, враг активно терроризирует мирное население Одесской области. К сожалению, обстрелы российских захватчиков не обошлись и без последствий.

Днем россияне сначала нанесли по Одессе удары баллистикой, а потом начали пускать ракеты из авиации. Так, город слышал мощную серию взрывов. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.

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На одном из складских помещений загорелся пожар

В Одесской области в течение дня раздавались взрывы, враг активно обстреливал регион. В результате атаки на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела.

В результате очередного российского удара произошло возгорание в складском помещении, общая площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров,

– говорится в сообщении спасателей.

Согласно предварительной информации, в результате удара российских захватчиков, к сожалению, погиб 1 человек, еще 8 человек пострадали. Заметим, спасатели ликвидировали последствия во время объявления воздушной опасности.

Для тушения огня от ГСЧС привлекли 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей. Работа по ликвидации последствий продолжается.

В результате удара по Одесской области вспыхнуло складское помещение / Фото ГСЧС

Что известно о сегодняшней вражеской атаке по Одесской области