В Одесской области после удара вспыхнул мощный пожар площадью 8 тысяч квадратных метров
Источник:ГСЧС
В течение дня, 17 мая, враг активно терроризирует мирное население Одесской области. К сожалению, обстрелы российских захватчиков не обошлись и без последствий.
Днем россияне сначала нанесли по Одессе удары баллистикой, а потом начали пускать ракеты из авиации. Так, город слышал мощную серию взрывов. Сейчас спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.
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На одном из складских помещений загорелся пожар
В Одесской области в течение дня раздавались взрывы, враг активно обстреливал регион. В результате атаки на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела.
В результате очередного российского удара произошло возгорание в складском помещении, общая площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров,
– говорится в сообщении спасателей.
Согласно предварительной информации, в результате удара российских захватчиков, к сожалению, погиб 1 человек, еще 8 человек пострадали. Заметим, спасатели ликвидировали последствия во время объявления воздушной опасности.
Для тушения огня от ГСЧС привлекли 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей. Работа по ликвидации последствий продолжается.
В результате удара по Одесской области вспыхнуло складское помещение / Фото ГСЧС
Что известно о сегодняшней вражеской атаке по Одесской области
- В 16:48 в Одессе прогремел новый взрыв. Также Воздушные силы сообщили о пуске еще одной ракеты в Одесскую область. Мониторинговые каналы отмечали, что это снова управляемая авиационная ракета.
- В 16:41 стало известно о пуске еще одной ракеты в направлении Одессы. Мониторинговые каналы заявляли о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Южного, а также писали о работе ПВО.
- Не успели Воздушные силы объявить об отбое угрозы по баллистике для Одесской области в 15:47, как уже ровно через 20 минут в регионе снова зазвучала сирена.
- Тогда украинские защитники неба предупредили об опасности авиаударов, поскольку была замечена активность вражеской тактической авиации на южном и северо-восточном направлениях.
- Сначала мэр города Геннадий Труханов сообщил, что предварительно, в результате атаки пострадали пять человек. Они доставлены в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
- Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 5. Об этом рассказал председатель ОВА Олег Кипер. По его словам, трех человек госпитализировали, а еще двум оказали помощь на месте.