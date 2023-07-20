"Скорее, здесь человек": полиция показала кадры первых минут после удара по Одессе

Российские захватчики третью ночь подряд обстреливают Одесщину и запускают в ее сторону дроны-камикадзе. Оккупанты таким образом пытаются уничтожить инфраструктурные объекты.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий поделился в соцсетях видео. На кадрах заснята работа правоохранителей, которые первыми приехали на место удара в Одессе после атаки России по Украине в ночь на 20 июля.

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Правоохранители оперативно помогли пострадавшим

На кадрах можно увидеть разрушенные дома, сломанные заборы и поломанные деревья. В некоторых зданиях начался пожар.

Правоохранители обходят место удара и громко спрашивают, есть ли там кто-нибудь. Впоследствии сотрудники находят пострадавшего, помогают ему выбраться, отводят в безопасное место и оказывают первую медицинскую помощь.

На кадрах можно увидеть и услышать других пострадавших. Один человек начал спорить с правоохранителями, потому что не хотел покидать здание, несмотря на угрозу для своей жизни. Затем на место удара приехали пожарные.

Кадры с бодикамер полиции в Одессе: видео



В полиции рассказали о погибших и пострадавших

Белошицкий заявил, что российская атака по Одессе унесла жизни одного человека.

Первыми на место прибыли патрульные. Из разрушенного дома услышали крики о помощи. Чтобы эвакуировать граждан патрульные сразу начали разбирать обломки здания. Удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место,

– сказал он.

По его словам, у одного из потерпевших были многочисленные осколочные ранения. Правоохранители наложили ему жгут и следили за его состоянием до приезда медиков.

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