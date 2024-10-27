Много дронов-обманок: Братчук сообщил о деталях ночной атаки по Югу

Вечером 26 октября оккупанты атаковали баллистикой Одесскую область. Враг запустил "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что ночью враг запустил по региону большое количество дронов-камикадзе. Также в Одессе поздно вечером 26 октября произошел масштабный пожар, который, предположительно, случился на складах в Хаджибейском районе города.

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Летели транзитом

"О последствиях баллистической атаки пока не сообщается. Надеюсь, что ничего критического не случилось", – сообщил Братчук.

Также ночью в Одесской области раздавались сигналы воздушной тревоги. Происходила боевая работа средств противовоздушной обороны, мобильных огневых групп. Они сбивали "Шахеды", которые якобы летели транзитом через север региона.

Однако у нас нет такого понятия "коридор", "транзит". Если летит, то надо сбивать, чтобы оно не вылетало в соседних регионах. На сегодня, по сводкам командования Воздушных сил, активно поработали наши собратья именно в Одесской области,

– пояснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Украинским силам удалось сбить большое количество вражеских "Шахедов". Сейчас, по его словам, более конкретно подводятся итоги по Одесской области. Также велась боевая работа по Николаевской области: 4 "Шахеда" было ликвидировано.

Юг постоянно работает, потому что летит каждый день, каждую ночь, и видим, что враг останавливаться пока не собирается,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Россияне, по его словам, используют много дронов-обманок. Это так называемые "Герберы", которые локально выглядят как "Шахеды", а на самом деле сделаны из фанеры и пластика.

Однако по ним тоже надо проводить соответствующую боевую работу,

– добавил он.

Напомним, что 26 октября примерно в 18:44 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в частности, в Одесской области. А уже в 18:46 в Одессе прогремел громкий взрыв. По предварительным данным, враг атаковал Одесскую область баллистической ракетой типа "Искандер-М". Также в 19:00 в Одессе были слышны повторные взрывы, причиной которых, возможно стал российский дрон.