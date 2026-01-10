Часть оккупированной Донецкой области обесточена в результате атаки БпЛА

Временно оккупированную часть Донецкой области атаковали дроны. Вследствие этого кое-где в регионе сообщают о перебоях со светом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+", а также местные телеграмм-каналы.

Какова ситуация на оккупированной Донетчине?

Еще вечером 9 января российские мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников на часть российских регионов, также об угрозе дронов сообщали оккупированные части Запорожской и Донецкой областей.

Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили, что в последней исчезло электроснабжение в сразу нескольких городах региона незадолго после атаки. Ряд зданий в оккупированной части оказалась без света.

Дополнительной информации на момент публикации по этому поводу не указывали, оккупационная власть также ситуацию пока не комментировала. Очевидно все детали и причины обесточивания будут обнародованы несколько позже.

Враг оставался без света и раньше