10 января, 02:14
Часть оккупированной Донецкой области обесточена в результате атаки БпЛА

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Временно оккупированную часть Донецкой области атаковали беспилотники.
  • Есть перебои со светом, оккупационная власть пока не комментировала ситуацию.

Временно оккупированную часть Донецкой области атаковали дроны. Вследствие этого кое-где в регионе сообщают о перебоях со светом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+", а также местные телеграмм-каналы.

Какова ситуация на оккупированной Донетчине?

Еще вечером 9 января российские мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников на часть российских регионов, также об угрозе дронов сообщали оккупированные части Запорожской и Донецкой областей.

Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили, что в последней исчезло электроснабжение в сразу нескольких городах региона незадолго после атаки. Ряд зданий в оккупированной части оказалась без света.

Дополнительной информации на момент публикации по этому поводу не указывали, оккупационная власть также ситуацию пока не комментировала. Очевидно все детали и причины обесточивания будут обнародованы несколько позже.

Враг оставался без света и раньше

  • Напомним, прошлой ночью в Белгороде и Орле после взрывов произошел блэкаут и исчезло водоснабжение, без отопления оказались почти 2 тысячи многоквартирных домов. Под ударом могла оказаться ТЭЦ.

  • Также несколько дней назад в Курской области более сотни населенных пунктов остались без света. Губернатор заявлял, что дроны якобы атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района.

  • До этого беспилотники атаковали несколько регионов России, в частности Московскую область. На фоне налета дронов в Подмосковье были значительные перебои с электроснабжением. Сотни тысяч потребителей были без света.