Все идет по плану: после "хлопка" на складе боеприпасов в Крыму загадочно исчезли 10 срочников

Россияне не могут найти 10 своих срочников после того, как на складе боеприпасов в Крыму случился "хлопок". Оккупационная администрация до этого уверяла любителей "русского мира" в якобы отсутствии пострадавших.

В Красногвардейском районе Крыма 22 июля произошел "хлопок". Взрывы раздались на территории склада боеприпасов возле поселка Октябрьское.

К теме Сколько раз дроны атаковали Россию и Крым в 2023 году: СМИ провели подсчет

Что говорят россияне

Напомним, что вскоре после взрывов гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что разрушений и пострадавших якобы нет. Он также заявил, что на складе боеприпасов произошла детонация в результате атаки БПЛА. Кроме этого, коллаборант, которого российские захватчики назначили "главой" Крыма, объявил эвакуацию населения в радиусе 5 километров.

В начале сентября стало известно, что слова Аксенова неправдивы. Ведь родственники 10 российских срочников начали их искать с помощью вражеских соцсетей. Мать одного из пропавших солдат армии страны-агрессора заявила, что даже посещала место взрыва, однако никакой информации не получила.

Оккупанты отказались официально комментировать вероятную смерть солдат. Родственникам было предложено сдать ДНК-тест и подождать 3 – 6 месяцев. Оппозиционные российские издания предполагают, что количество пропавших без вести срочников может достигать 18 человек, согласно количеству заявок. Также эти СМИ пишут, что жителей, снявших последствия "хлопка" 22 июля, российские захватчики позже заставили публично извиняться.

Россияне ищут пропавших без вести в Крыму срочников / Скриншоты из соцсетей



Как отреагировали в Украине

Украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан, также известный как "Штирлиц", поделился интересными кадрами в соцсетях. Также он прокомментировал информацию о пропавших российских военных.

22 июля во временно оккупированном Крыму в результате фейерверка исчезли 10 орков,

– написал он.

Полковник ВСУ саркастически заметил, что у гауляйтера Сергея Аксенова "все под контролем".

Напомним, что в Интернете появились кадры с места событий. На видео можно увидеть мощный столб дыма и услышать, как громко детонируют боеприпасы.

Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, пацаны,

– говорит оператор вслед автомобилям российских оккупантов.

Последствия "хлопка" в Крыму: видео из соцсетей

Что говорят известные люди о взрывах в Крыму