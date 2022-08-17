Предугадать "хлопок" в Джанкое было нереально: военный эксперт объяснил логику взрывов

16 августа россияне получили очередную порцию "хлопков" во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздавались в Джанкойском районе, а также под Севастополем. Неделей ранее горела вражеская авиация возле Новофедоровки.

Если "хлопки" на авиабазах россиян кажутся логичными и даже ожидаемыми, то заранее предусмотреть взрывы возле Джанкоя было невозможно. Об этом 24 каналу рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Он пояснил, что поскольку ни в каких публичных источниках нет наглядной информации о том, где россияне располагают свои склады, спрогнозировать уничтожение склада с боеприпасами под Джанкоем не удалось бы.

Взрывы на аэродромах логические

Вместо этого взрывов на авиабазе "Гвардейское" под Севастополем следовало ожидать. По словам Каткова, там базировался смешанный авиационный полк на бомбардировщиках Су-24 и Су-25.

То есть сценарий удара по этому аэродрому существовал, как и гипотетически возможное уничтожение еще и аэродрома в Бельбеке, где базируется отдельный истребительный полк,

– считает эксперт.

Он добавил, что в этом случае логика понятна – выводится из строя вражеская авиация.

"Первым был аэродром "Саки" в Новофедоровке, сейчас – "Гвардейское". Дистанция между ними всего 30 – 40 километров, то есть, скорее всего, работала та же система, что и по "Сакам", – предположил Катков.

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