Предугадать "хлопок" в Джанкое было нереально: военный эксперт объяснил логику взрывов
16 августа россияне получили очередную порцию "хлопков" во временно оккупированном Крыму. Взрывы раздавались в Джанкойском районе, а также под Севастополем. Неделей ранее горела вражеская авиация возле Новофедоровки.
Если "хлопки" на авиабазах россиян кажутся логичными и даже ожидаемыми, то заранее предусмотреть взрывы возле Джанкоя было невозможно. Об этом 24 каналу рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Он пояснил, что поскольку ни в каких публичных источниках нет наглядной информации о том, где россияне располагают свои склады, спрогнозировать уничтожение склада с боеприпасами под Джанкоем не удалось бы.
Взрывы на аэродромах логические
Вместо этого взрывов на авиабазе "Гвардейское" под Севастополем следовало ожидать. По словам Каткова, там базировался смешанный авиационный полк на бомбардировщиках Су-24 и Су-25.
То есть сценарий удара по этому аэродрому существовал, как и гипотетически возможное уничтожение еще и аэродрома в Бельбеке, где базируется отдельный истребительный полк,
– считает эксперт.
Он добавил, что в этом случае логика понятна – выводится из строя вражеская авиация.
"Первым был аэродром "Саки" в Новофедоровке, сейчас – "Гвардейское". Дистанция между ними всего 30 – 40 километров, то есть, скорее всего, работала та же система, что и по "Сакам", – предположил Катков.
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Последствия очередного "хлопка" в Крыму
- Детонация снарядов на складе из БК в Джанкойском районе длилась несколько часов, так что оккупанты потеряли довольно большую базу. Кроме того, на трансформаторной подстанции повреждено полотно, а поезда через Джанкой не курсируют.
- Кроме того, в результате взрывов были разрушены и планы россиян переподключить ЗАЭС к Крыму. Теперь Джанкойская трансформаторная станция не работает, что делает невозможным замысел захватчиков.
- СМИ показали спутниковые снимки местности возле Джанкоя после произошедших там взрывов. На них виден густой дым, скрывающий остатки вражеского склада.
- По информации журналиста Андрея Цаплиенко, россияне могли потерять возле Джанкоя очень много техники, которую как раз разгружали на железнодорожном пути, в том числе и самоходные артиллерийские установки и РСЗО "Град".
- Известно также, что на авиабазе "Гвардейское" до взрывов было 12 самолетов Су-24М и 12 Су-25СМ. Удалось ли им уцелеть неизвестно.