Якщо "хлопки" на авіабазах росіян видаються логічними та навіть очікуваними, то заздалегідь передбачити вибухи біля Джанкою було неможливо. Про це 24 каналу розказав журналіст, військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Він пояснив, що оскільки у жодних публічних джерелах немає наочної інформації про те, де росіяни розташовують свої склади, спрогнозувати знищення складу з боєприпасами під Джанкоєм не вдалося б.

Вибухи на аеродромах логічні

Натомість вибухів на авіабазі "Гвардійське" під Севастополем слід було очікувати. За словами Каткова, там базувався змішаний авіаційний полк на бомбардувальниках Су-24 та Су-25.

Тобто сценарій удару по цьому аеродрому існував, як і гіпотетично можливе знищення ще й аеродрому у Бельбеку, де базується окремий винищувальний полк,

– вважає експерт.

Він додав, що у цьому випадку логіка є зрозумілою – виводиться з ладу ворожа авіація.

"Першим був аеродром "Саки" у Новофедорівці, зараз – "Гвардійське". Дистанція між ними всього 30 – 40 кілометрів, тобто скоріш за все працювала та сама система, що й по "Саках", – припустив Катков.

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