Якщо "хлопки" на авіабазах росіян видаються логічними та навіть очікуваними, то заздалегідь передбачити вибухи біля Джанкою було неможливо. Про це 24 каналу розказав журналіст, військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков.
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Він пояснив, що оскільки у жодних публічних джерелах немає наочної інформації про те, де росіяни розташовують свої склади, спрогнозувати знищення складу з боєприпасами під Джанкоєм не вдалося б.
Вибухи на аеродромах логічні
Натомість вибухів на авіабазі "Гвардійське" під Севастополем слід було очікувати. За словами Каткова, там базувався змішаний авіаційний полк на бомбардувальниках Су-24 та Су-25.
Тобто сценарій удару по цьому аеродрому існував, як і гіпотетично можливе знищення ще й аеродрому у Бельбеку, де базується окремий винищувальний полк,
– вважає експерт.
Він додав, що у цьому випадку логіка є зрозумілою – виводиться з ладу ворожа авіація.
"Першим був аеродром "Саки" у Новофедорівці, зараз – "Гвардійське". Дистанція між ними всього 30 – 40 кілометрів, тобто скоріш за все працювала та сама система, що й по "Саках", – припустив Катков.
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Наслідки чергової "бавовни" у Криму
- Детонація снарядів на складі з БК у Джанкойському районі тривала кілька годин, тож окупанти втратили доволі велику базу. Крім того, на трансформаторній підстанції пошкоджене полотно, а потяги через Джанкой не курсують.
- Крім того, унаслідок вибухів були зруйновані й плани росіян перепід'єднати ЗАЕС до Криму. Тепер Джанкойська трансформаторна станція не працює, що унеможливлює задум загарбників.
- ЗМІ показали супутникові знімки місцевості біля Джанкоя після вибухів, які сталися там. На них видно густий дим, що приховує залишки ворожого складу.
- За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, росіяни могли втратити біля Джанкоя дуже багато техніки, яку саме розвантажували на залізничній колії, зокрема й самохідні артилерійські установки та РСЗВ "Град".
- Відомо також, що на авіабазі "Гвардійське" до вибухів було 12 літаків Су-24М та 12 Су-25СМ. Чи вдалося їм вціліти наразі невідомо.