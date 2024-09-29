Под Волгоградом дроны атаковали склад боеприпасов, где была баллистика из Ирана, – СНБО

В поселке Колтубань Волгоградской области России дроны атаковали российский склад боеприпасов. Там среди прочего россияне хранили часть иранской баллистики.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в ночь на 29 сентября дроны таки атаковали российский склад с боеприпасами.

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Что известно об атаке на российский склад

Котлубань, Волгоградская область. Атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России,

– заявил Коваленко.

По его данным, на складе российские захватчики хранили:

часть иранской баллистики,

пусковые к ней.

Кстати, еще в ночь на 29 сентября в российских телеграмм-каналах распространяли видео из региона, на которых было слышно детонацию. Зато российское минобороны эти данные не подтверждает, а заявляет только о якобы "сбивании" дронов.

Детонация боеприпасов в Волгоградской области России: смотрите видео

Российские захватчики утром 29 сентября отчитались, что якобы "сбили" над Россией 125 вражеских дронов, над Волгоградской областью – якобы 67 беспилотников.

О попадании оккупанты молчат, однако дроны также могли атаковать российский аэродром в Ейске Краснодарского края, откуда россияне почти каждую ночь запускают дроны по Украине.