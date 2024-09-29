Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що вночі проти 29 вересня дрони таки атакували російський склад з боєприпасами.
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Що відомо про атаку на російський склад
Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії,
– заявив Коваленко.
За його даними, на складі російські загарбники зберігали:
- частину іранської балістики,
- пускові до неї.
До речі, ще вночі проти 29 вересня у російських телеграм-каналах поширювали відео з регіону, на яких було чутно детонацію. Натомість російське міноборони ці дані не підтверджує, а заявляє тільки про нібито "збиття" дронів.
Детонація боєприпасів у Волгоградській області Росії: дивіться відео
Російські загарбники вранці 29 вересня відзвітували, що нібито "збили" над Росією 125 ворожих дронів, над Волгоградською областю – буцімто 67 безпілотників.
Про влучання окупанти мовчать, проте дрони також могли атакувати російський аеродром у Єйську Краснодарського краї, звідки росіяни майже щоночі запускають дрони по Україні.