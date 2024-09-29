Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що вночі проти 29 вересня дрони таки атакували російський склад з боєприпасами.

Дивіться також Вороніж у Росії зазнав потужної атаки БпЛА: місцеві фіксують десятки вибухів і пожеж

Що відомо про атаку на російський склад

Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії,

– заявив Коваленко.

За його даними, на складі російські загарбники зберігали:

частину іранської балістики,

пускові до неї.

До речі, ще вночі проти 29 вересня у російських телеграм-каналах поширювали відео з регіону, на яких було чутно детонацію. Натомість російське міноборони ці дані не підтверджує, а заявляє тільки про нібито "збиття" дронів.

Детонація боєприпасів у Волгоградській області Росії: дивіться відео

Російські загарбники вранці 29 вересня відзвітували, що нібито "збили" над Росією 125 ворожих дронів, над Волгоградською областю – буцімто 67 безпілотників.

Про влучання окупанти мовчать, проте дрони також могли атакувати російський аеродром у Єйську Краснодарського краї, звідки росіяни майже щоночі запускають дрони по Україні.