Россия ударила "Шахедами" по Полтаве: там прогремели взрывы
Источник:телеграмм "Почему тревога | Радар"
Враг запустил по Украине "Шахеды" поздно вечером 20 сентября. После 3 ночи 21 числа угроза этих ударных дронов сохранялась. В частности, они добрались до Полтавщины и в области раздавались взрывы.
О взрывах в Полтаве сообщил мониторинговый телеграм-канал "Почему тревога | Радар". Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛа в сторону Полтавщины. Также угроза была для Кременчуга и Чигирина.
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Полтавскую область и Полтаву атаковали "Шахеды"
После полуночи 21 сентября тревогу в области из-за угрозы "Шахедов" объявляли дважды – в 0:41 и 1:58. После 12 ночи вражеские ударные дроны двигались сюда из Черкасской области, а в районе 2 часов – из Харьковщины. Впоследствии дроны с Полтавщины двинулись в сторону Днепропетровщины.
О взрывах в Полтаве сообщили после 3 часов ночи. Вероятно, была работа ПВО по "Шахедам". В 3.27 в области объявили отбой.
Пока нет официальной информации по факту взрывов. Об этом, скорее, всего сообщат уже утром.
Заметим, что в случае воздушной тревоги следует немедленно идти в укрытие и оставаться там до отбоя. Этим вы сохраните себе жизнь и облегчите работу нашим защитникам неба.
К слову, этой ночью "Шахеды" также атаковали Черкасскую область. В области раздавались взрывы. Предварительно, это ПВО работала по вражеским дронам.
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