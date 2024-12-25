Взрывы прогремели в Кременчуге
25 декабря 2024, 10:04Читати новину українською
Россия повторно атакует Украину ракетами. Кременчуг снова под ударом.
Около 06:00 Россия приступила к массированной атаке ракетами. В Кременчуге раздавались взрывы, передает 24 Канал.
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Противник вторично ударил по Кременчугу
После 10:00 враг возобновил обстрел Украины ракетами. Произошли повторные пуски смертоносных снарядов с бортов Ту-95.
Около 10:01 Воздушные силы сообщили о движении ракеты на Кременчуг с северо-востока. Через несколько минут в Кременчугской общине был слышен звук взрыва.
К слову, как сообщили в Полтавской ОВ, во время первой волны атаки враг повредил энергетические объекты в регионе, в результате чего действуют временные отключения света в Кременчугском районе.