Взрывы прогремели в Кривом Роге: туда летела скоростная цель
Россия атаковала Днепропетровскую область днем 17 января, туда двигалась скоростная цель. Взрывы прогремели на территории Кривого Рога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и корреспондентов Суспильного. Предварительно, для атаки враг использовал "Искандер-М".
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Что известно о взрывах в Кривом Роге
Воздушная тревога на территории Днепропетровской области, и в частности в Кривом Роге, объявили ориентировочно в 12:12. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена опасность.
Уже в 12:14 защитники неба отдельно сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога. Через несколько минут появилась первая информация от местных пабликов и журналистов о взрывах на вышеупомянутой территории.
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