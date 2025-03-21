Взрывы прогремели в Полтаве
- Россия вечером 21 марта атакует Украину БПЛА, взрывы прогремели в Полтаве.
- Воздушная тревога там была объявлена в 19:27, громко – в 21:14.
Россия вечером 21 марта снова начала атаку на Украину. Взрывы раздались уже в ряде городов, в частности, в Полтаве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Город атакуют вражеские "Шахеды".
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Что известно о взрывах в Полтаве
В Полтавской области воздушную тревогу объявили еще в 19:27.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Впоследствии Воздушные силы предупредили жителей региона об опасности.
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Полтава – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО. Во время тревоги находитесь в укрытиях,
– говорилось в сообщении.
Взрывы в городе прогремели в 21:14. Местные власти пока не комментировали возможные последствия атаки.
Напомним, что вечером 21 марта громко было и в Днепре. Также ПВО работала в Запорожье.