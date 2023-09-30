Взрывы раздались в Одесской области: было предупреждение о ракетной опасности
30 сентября 2023, 08:51Читати новину українською
В Одесской области раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.
Об опасности сообщили ориентировочно в 8:35 30 сентября. Уже в 8:46 местные телеграм-каналы написали о взрывах, пишет 24 канал.
Под ударом были южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября
Что известно о взрывах в Одесской области
Предварительно взрыв в Южном,
– написало издание "Думская".
Однако официально власти не комментировали взрывы.
Отбой воздушной тревоги в регионе раздался ориентировочно в 8:54 30 сентября.
Россия ночью атаковала "Шахедами"
- Ориентировочно в 20 вечера 29 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" из района полигона Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
- Глава Объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне запускали дроны на Юг Одесщины по непростым маршрутам. Шахеды маневрировали и пытались обойти систему противовоздушной обороны для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины.
- Впоследствии Силы обороны юга Украины сообщили, что наши военные в их зоне ответственности уничтожили 30 дронов: 20 – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области.
- К сожалению, россияне попали в объект инфраструктуры в Винницкой области. О прилете сообщили в Калиновском городском совете.