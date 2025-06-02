Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия снова под атакой беспилотников
- В ночь на 2 июня в России зафиксированы неизвестные беспилотники в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.
- Местные жители сообщают о взрывах и дыме, а власти заявляют о сбивании дронов системами ПВО.
- В некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью, а власти призвали жителей прятаться в безопасных местах.
В России в ночь на 2 июня летали неизвестные добрые беспилотники. Под атакой был ряд регионов страны-агрессора, россияне жаловались на взрывы, а также дым.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Где сейчас фиксируют дроны и взрывы в России
- Москва
Российские телеграм-каналы около 00:42 писали, что под Москвой в районе Тропарево слышали несколько взрывов и видели беспилотники в небе. Этот район расположен в непосредственной близости к столице страны-агрессора.
Под Москвой громко: смотрите видео
- Курск
Российские пропагандисты писали о неизвестных беспилотниках в Курской области. По данным очевидцев, поздно вечером 1 июня взрывы прогремели над Курском, в одном из районов города виден черный дым.
В Курске слышали взрывы: смотрите видео
По словам местных жителей, Курск атакуют неизвестными реактивными беспилотниками. Очевидцы утверждают, что слышали не менее 5 взрывов, а печально известная вражеская система ПВО якобы сбивает воздушные цели. В сети также появились кадры вспышек в Курске.
Жители Курска фиксировали вспышки: смотрите видео
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ПВО якобы "сбила все вражеские беспилотники". В то же время он сообщил о "падении обломков" и "пожаре" в Курске.
- Воронеж
Российские СМИ пишут, что после 23 часов 1 июня серия взрывов прозвучала над Воронежем. ПВО якобы сбивала беспилотники.
Местные жители рассказали пропагандистам, что слышали как минимум три громких взрыва в Северном районе города близко. По данным очевидцев, были видны яркие вспышки и грохот, от которого "сработали сигнализации возле машин и затряслись стекла в оконных рамах".
В Воронеже слышали взрывы: смотрите видео
БПЛА летели со стороны Латного. Официальной информации о последствиях от местных властей пока нет.
Мониторы также писали о взрывах в районе аэродрома "Борисоглебск".
- Липецкая область
По данным пропагандистов, около 10 взрывов прозвучали над Липецком и областью. Очевидцы говорят, что неизвестные дроны якобы пытаются атаковать Новолипецкий металлургический комбинат.
По словам местных, над городом видны яркие вспышки и было слышно не менее 10 громких взрывов. Система ПВО вроде сбивает БПЛА, которые летели со стороны Ельца.
Над городом воет сирена воздушной опасности. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте.
- Ярославль
Ранее вечером 1 июня несколько взрывов прогремели над Ярославлем. Предварительно сработала система ПВО. Местные жители рассказали, что слышали по меньшей мере два громких звука в районе Брагино около 20:15 вечера.
Также, по словам очевидцев, в городе наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом.
- Рязань
Уже ночью 2 июня взрывы прогремели над Рязанью. Очевидцы утверждают, что слышали по меньшей мере 8 громких звуков в Московском районе города.
Предварительно ПВО сбивает воздушные цели над городом. Дроны летели со стороны рабочего поселка Милославское.