Взрывы под Москвой, дым и вспышки в ряде регионов: Россия снова под атакой беспилотников

В России в ночь на 2 июня летали неизвестные добрые беспилотники. Под атакой был ряд регионов страны-агрессора, россияне жаловались на взрывы, а также дым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Для авиации России больше нет безопасного места, – BBC о феерической спецоперации СБУ

Где сейчас фиксируют дроны и взрывы в России

Москва

Российские телеграм-каналы около 00:42 писали, что под Москвой в районе Тропарево слышали несколько взрывов и видели беспилотники в небе. Этот район расположен в непосредственной близости к столице страны-агрессора.

Под Москвой громко: смотрите видео

Курск

Российские пропагандисты писали о неизвестных беспилотниках в Курской области. По данным очевидцев, поздно вечером 1 июня взрывы прогремели над Курском, в одном из районов города виден черный дым.

В Курске слышали взрывы: смотрите видео

По словам местных жителей, Курск атакуют неизвестными реактивными беспилотниками. Очевидцы утверждают, что слышали не менее 5 взрывов, а печально известная вражеская система ПВО якобы сбивает воздушные цели. В сети также появились кадры вспышек в Курске.

Жители Курска фиксировали вспышки: смотрите видео

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ПВО якобы "сбила все вражеские беспилотники". В то же время он сообщил о "падении обломков" и "пожаре" в Курске.

Воронеж

Российские СМИ пишут, что после 23 часов 1 июня серия взрывов прозвучала над Воронежем. ПВО якобы сбивала беспилотники.

Местные жители рассказали пропагандистам, что слышали как минимум три громких взрыва в Северном районе города близко. По данным очевидцев, были видны яркие вспышки и грохот, от которого "сработали сигнализации возле машин и затряслись стекла в оконных рамах".

В Воронеже слышали взрывы: смотрите видео

БПЛА летели со стороны Латного. Официальной информации о последствиях от местных властей пока нет.

Мониторы также писали о взрывах в районе аэродрома "Борисоглебск".

Липецкая область

По данным пропагандистов, около 10 взрывов прозвучали над Липецком и областью. Очевидцы говорят, что неизвестные дроны якобы пытаются атаковать Новолипецкий металлургический комбинат.

По словам местных, над городом видны яркие вспышки и было слышно не менее 10 громких взрывов. Система ПВО вроде сбивает БПЛА, которые летели со стороны Ельца.

Над городом воет сирена воздушной опасности. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте.

Ярославль

Ранее вечером 1 июня несколько взрывов прогремели над Ярославлем. Предварительно сработала система ПВО. Местные жители рассказали, что слышали по меньшей мере два громких звука в районе Брагино около 20:15 вечера.

Также, по словам очевидцев, в городе наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом.

Рязань

Уже ночью 2 июня взрывы прогремели над Рязанью. Очевидцы утверждают, что слышали по меньшей мере 8 громких звуков в Московском районе города.

Предварительно ПВО сбивает воздушные цели над городом. Дроны летели со стороны рабочего поселка Милославское.