Взрывная ночка в России: как далеко от границы с Украиной случился "хлопок"

Ночь на 13 марта для оккупантов выдалась очень неспокойной. "Неизвестные" БПЛА атаковали сразу несколько областей страны-агрессора.

Под ударом, в частности, оказались стратегические объекты в трех населенных пунктах России. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах. Какое расстояние пришлось преодолеть “незваным гостям”, чтобы устроить там “хлопок”, читайте дальше.

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Громко было в 7 областях

После ночной атаки уже на утро минобороны страны-агрессора отчиталось, что, мол, их "пе-ве-о" уничтожила 58 вражеских дронов. Позже оккупанты заверили, что сбитых беспилотников было немного больше.

В общем "громовая ночка" случилась в семи областях: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Ростовской.

Как сообщают источники 24 Канала, СБУ признала, что дроновая атака – ее рук дело. В частности, в спецслужбе рассказали, что ударили по трем НПЗ, которые входят в ТОП-5 крупнейших заводов России.

Один из НПЗ расположен в Рязани. Это АО "Рязаньнефтепродукт". От крайней северной точки на границе Украины до этого российского города почти 700 километров.

Куда БПЛА ударили в Рязани: смотрите на карте

Второй НПЗ – Киришинефтеоргсинтез, размещен на территории города Кириши, что в Ленинградской области. До него от украинской границы – более 1100 километров.

СБУ атаковала КИНЕФ в Ленинградской области: смотрите на карте

Третий НПЗ расположен в Кстово, что в Нижегородской области. К нему по прямой беспилотнику пришлось преодолеть тоже почти 1000 километров.

Где горело в Кстово: смотрите на карте

Куда еще долетали БПЛА

Известно, что дроны СБУ атаковали также ряд других важных объектов. Это авиабаза в Бутурлиновке Воронежской области, а также военный аэродром в Воронеже. Кроме того, россияне плачутся, что в Белгороде БПЛА ударили по зданию ФСБ.

Так, до Бутурлиновки расстояние составляет более 700 километров, а до самого Воронежа – более 500.

СБУ ударила по авиабазе в Бутурлиновке: смотрите карту