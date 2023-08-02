Россию ночью накрыли взрывы и масштабные пожары: что там происходит

Ночь 2 августа для россиян оказалась тяжелой. Так, большинство регионов охватили масштабные пожары, а в Московской области снова слышали взрывы.

Есть проблемы и с Крымским мостом. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Взрывы в Московской области

По информации россиян, ночью 2 августа жители Одинцовского района Московской области снова слышали взрывы. Что это было – пока неизвестно.

Крымский мост был перекрыт

Также ночью движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто. Однако впоследствии движение было возобновлено.

Россию охватили масштабные пожары

Так, в Москве загорелась проводка на заводе счетно-аналитических машин. Поэтому с предприятия были эвакуированы 40 человек, а всех работающих в здании отпустили домой.

Пожар в Москве: смотрите видео

Внутри помещения наблюдается дым, он распространяется по вентиляции предприятия. Экстренные службы работают на месте. Кроме того, из-за тушения пожара наблюдаются перебои в работе трамваев.

А в Петербурге попытались поджечь здание военкомата – это уже третья попытка за сутки. Предварительно известно, что все произошло на английском проспекте. Вероятно, девушка в платке бросила ко входу бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась.

Эпидемия поджогов военкоматов продолжается. Также ночью это произошло в Улан-Удэ. Предварительно, в результате пожара пострадала лицевая часть неэксплуатируемого здания. Сейчас полиция разыскивает мужчину и женщину, подозреваемых в совершении поджога.

Поджог военкомата в Улан-Удэ: смотрите видео

Кроме того, в российском Брянске загорелась пилорама. Вспышка произошла возле остановки "Школа №28". Все подробности выясняются.

Пожар в Брянске: смотрите видео

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