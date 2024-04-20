Эти действия могут привести к развалу России: военный обзор от Свитана

В ночь на 20 апреля в 8 областях России был поражен ряд важных инфраструктурных объектов. Удары по углеводородной отрасли могут привести к развалу России.

Такое мнение в ежедневной сводке на 24 Канале высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что именно эта отрасль держит российскую экономику. Также он объяснил, какое влияние будут иметь на Россию попадания по электростанциям.

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Что может развалить Россию

Свитан убежден, что ночная атака по объектам инфраструктуры страны-агрессора – это продолжение действий, которые начали Главное управление разведки и Служба безопасности Украины. Продолжение таких операций может привести к прекращению получения Россией внешнего финансирования.

Кроме того, механизмов для этого есть много, начиная с беспилотников и даже диверсионно-разведывательных групп, которые также могут работать на этом направлении.

"Именно эти действия приведут к развалу России, как в свое время привели к развалу Советского Союза на республики – такие же действия, только внешние: снижение цены на нефть, уменьшение внутреннего финансирования и неспособность Москвы финансировать колонии. Та же картина будет в России и сейчас, то есть уничтожение углеводородной отрасли приведет к невозможности Москвы финансировать те колонии, которые она захватила за последние 100 лет", – предположил полковник запаса ВСУ.

Какое влияние имеют удары по вражеским электростанциям

Этой ночью также были попадания по электростанциям в Калужской и Брянской областях России. Такие попадания важны с точки зрения того, что все военные объекты врага питаются от гражданской инфраструктуры. Это делает любой такой объект законной военной целью.

Дальнейшее продолжение таких операций даст возможность уменьшить военное производство техники, боеприпасов на фронт и, соответственно, уменьшит количество наших убитых воинов,

– отметил Свитан.

То есть это асимметричный удар, который позволит нам сохранить жизнь наших защитников.

Что известно об ударах по инфраструктуре России