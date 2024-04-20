Таку думку у щоденному зведенні на 24 Каналі висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що саме ця галузь тримає російську економіку. Також він пояснив, який вплив матимуть на Росію влучання по електростанціях.
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Що може розвалити Росію
Світан переконаний, що нічна атака по об'єктах інфраструктури країни-агресорки – це продовження дій, які розпочали Головне управління розвідки та Служба безпеки України. Продовження таких операцій може призвести до припинення отримання Росією зовнішнього фінансування.
Крім того, механізмів для цього є багато, починаючи з безпілотників і навіть диверсійно-розвідувальних груп, які також можуть працювати на цьому напрямку.
"Саме ці дії призведуть до розвалу Росії, як свого часу призвели до розвалу Радянського Союзу на республіки – такі ж дії, лише зовнішні: зниження ціни на нафту, зменшення внутрішнього фінансування та неспроможність Москви фінансувати колонії. Та сама картина буде в Росії й зараз, тобто знищення вуглеводневої галузі призведе до неможливості Москви фінансувати ті колонії, що вона захопила за останні 100 років", – припустив полковник запасу ЗСУ.
Який вплив мають удари по ворожих електростанціях
Цієї ночі також були влучання по електростанціях у Калузькій та Брянській областях Росії. Такі влучання є важливими з погляду того, що усі військові об'єкти ворога живляться від цивільної інфраструктури. Це робить будь-який такий об'єкт законною воєнною ціллю.
Подальше продовження таких операцій дасть можливість зменшити військове виробництво техніки, боєприпасів на фронт і, відповідно, зменшить кількість наших вбитих воїнів,
– зазначив Світан.
Тобто, це асиметричний удар, який дозволить нам зберегти життя наших захисників.
Що відомо про удари по інфраструктурі Росії
- Напередодні Кирило Буданов заявив, що має план з подолання Росії. Він передбачає зменшення російського потенціалу й охоплює різні аспекти. Зокрема, військові об'єкти та промисловість, командні пункти ворога.
- Секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що удари по російських НПЗ та аеродромах є ключовою частиною стратегії України. Вони обмежують Владіміру Путіну простір для маневру.
- Ніч на 20 квітня у Росії видалася вкрай неспокійною. У російському міноборони заявили, що збивали безпілотники у 8 областях: Бєлгородській, Брянській, Курській, Тульській, Смоленській, Рязанській, Калузькій та Московській.