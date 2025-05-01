Один из дронов, которые летели на Москву, ударил по военному парку "Патриот": видео прилета

В течение 22 мая неизвестные дроны наводили ужас на россиян в разных регионах страны-агрессора. В частности, около двух десятков беспилотников посетили Подмосковье.

Так, минобороны России пожаловалось, что, мол, с 8 утра до 20 вечера тамошние силы ПВО сбили 159 дронов, среди них – 22 над Московской областью, передает 24 Канал.

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Удар по парку "Патриот"

Как сообщили аналитики проекта Dnipro OSINT, в Подмосковье ударный беспилотник попал в объект на территории военного парка "Патриот". Дрон ударил по павильону номер "С".

Поражение парка "Патриот": видео содержит нецензурную лексику

Учитывая обнародованное видео момента поражения, атаковал парк украинский дальнобойный дрон ""Лютый".

Отметим, что он имеет боевую массу более 200 килограммов, способен нести 75-килограммовую боеголовку на расстояние более 1000 километров.

К слову, парк "Патриот" оккупанты открыли в 2016 году. Там посетители могут осмотреть военную технику, участвовать в реконструкциях и изучать экспозиции посвященные различным войнам России.

С началом полномасштабного вторжения в Украину парк стал площадкой для военной пропаганды.

Ряд организаций, связанных с этим парком, попал под санкции.

Например, в ноябре 2024 года Великобритания ввела финансовые ограничения против организации "Авангард", расположенной на территории парка.

Эта структура занимается военной подготовкой и идеологической обработкой молодежи.