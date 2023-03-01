Раз**ите вы уже тот ***ный Киев, – в России истерика после дня массового "хлопка"

Крайне беспокойным был предыдущий день для россиян. На территории страны-агрессоры раздался ряд взрывов. Ситуация была настолько напряжена, что в Санкт-Петербурге закрывали даже небо для полетов.

Разумеется, что массированный "хлопок" шокировал россиян. В телеграм-каналах они призвали военное руководство своей страны действовать решительно и жаловались на то, что не чувствуют себя в безопасности сейчас, передает 24 Канал.

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Призвали уничтожить Киев

Оккупанты жалуются, что как на один день, то слишком уж много "хлопка". А мы можем сказать, что даже не начинали. Так что рекомендуем врагам приготовиться, ведь таких дней впереди будет еще много. И мы дальше вкратце вспомним, что произошло. А пока оставим несколько комментариев россиян:

"Ответить уже пора. Что-то много уже сегодня...";

"А что на это ответит наш фанерный маршал Шойгу?";

"Уничтожить Киев";

"Доигрались с международными партнерами и красными линиями";

"Пора "калибровать" Украину по-взрослому";

"Сколько это можно терпеть? Раз**ите вы уже тот ***ный Киев";

"Да сколько можно? Я, конечно же, не радикальных взглядов, но это пора заканчивать, Украина не должна существовать";

"Чего ждем? Подмосковье, Питер, Белгород, Крым, Краснодарский край, теперь Ейск. Действительно, что ждать, если уж дождались?".

Россияне призывают нанести удар по Украине / Скриншоты

И это лишь часть того, что пишут так называемые "хорошие россияне", которые не идут на фронт и отсиживаются в стране-агрессоре. Все они на регулярной основе призывают уничтожить Украину и требуют от высшего военного руководства радикальных действий.

В России 28 февраля было громко