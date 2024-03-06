Что россияне прятали на комбинате в Курской области: военный обзор от Свитана

В России ночь на 6 марта выдалась действительно горячей, особенно в Воронежской и Курской областях. В частности, в результате дроновой атаки вспыхнул пожар на территории горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске.

Кроме того, в той же Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале проанализировал пламенную ночь в России.

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Что россияне прятали на комбинате в Курской области

На горно-обогатительном комбинате много различных механических предприятий, на базе которых можно ремонтировать технику. Поэтому этот комбинат россияне сейчас могут использовать, как большую базу для расположения и ремонта своей военной техники.

"Знаю его, был там (горно-обогатительный комбинат – 24 Канал) неоднократно. Там очень большая территория и на ней сейчас расположена военная техника россиян", – предположил Свитан.

В Воронеже могли попасть в полигон

В российских телеграм-каналах также сообщали, что якобы украинские военные атаковали аэродром "Балтимор", что в Воронеже. По словам Свитана, в таком случае под атаку мог попасть полигон и месторасположение одной из российских воинских частей, что рядом.

"Думаю, в течение дня или завтра может быть подтверждение 200-х и 300-х в этом лагере", – отметил полковник запаса ВСУ.

Что похоронит российский флот

Ночью 5 марта украинские защитники уничтожили российский патрульный катер "Сергей Котов". Кроме экипажа на борту предположительно был вертолет Ка-29. Это модификация Ка-27, их в России всего около 50 единиц. Он имеет целый комплекс для борьбы с лодками, также его могут использовать для высадки десанта.

Их (Ка-29 – 24 Канал) – немного, около полсотни. Минус этот вертолет – это серьезный удар по морской авиации России,

– сказал Свитан.

Он также убежден, что последним "гвоздем в гроб российской авиации" станут истребители F-16, которые должна получить Украина.

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