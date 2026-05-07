Об этом сообщили пропагандистские росСМИ Shot и "РИА Новости".

Смотрите также Подмосковью не спится: под атакой оказалась военно-логистическая часть в Наро-Фоминске

Какие последствия атаки на Россию?

Россияне утверждают, что противовоздушная оборона пытается отразить третью волну беспилотников возле Сочи. Местные власти ввели режим "атака" в городе. С ночи там прогремело уже 15 взрывов, а над Черным морем виднелся дым от якобы сбивания дронов.

В Брянске и области местные слышали взрывы, а также видели вспышки в небе. РосСМИ передают, что в результате атаки якобы пострадали 13 человек.

Сильный взрыв во время атаки на Брянскую область: смотрите видео

Шумная ночь выдалась в Ростовской, Тульской, Тверской и Московской областях. Мэр российской столицы пропагандист Сергей Собянин заявил, что на подлете к Москве было сбито до 13 дронов. Кроме того, ракетную опасность объявляли от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары.

Взрывы в Подмосковье: смотрите видео

В аэропорту Сочи временно ограничивали полеты. Известно о по меньшей мере 50 задержанных рейсов. Тогда как в московском Внуково часть рейсов перенаправили в другие аэропорты, а некоторые отменили вообще. Ограничения коснулись и ряда других аэропортов России.

Недавние успешные удары

Во время взрывов 7 мая в Московской области под ударом мог быть военно-логистический объект "Нара". Он расположен на территории военного городка в Наро-Фоминске и используется врагом для хранения, сортировки и распределения военных грузов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, если 9 мая будет нанесен удар по удачно выбранным целям, то падение в российском обществе не минует. А отсутствие ответа понемногу введут ее население в депрессию.