Про це повідомили пропагандистські росЗМІ Shot та "РИА Новости".

Які наслідки атаки на Росію?

Росіяни стверджують, що протиповітряна оборона намагається відбити третю хвилю безпілотників біля Сочі. Місцева влада ввела режим "атака" в місті. Зночі там прогриміло вже 15 вибухів, а над Чорним морем виднівся дим від нібито збиття дронів.

В Брянську та області місцеві чули вибухи, а також бачили спалахи в небі. РосЗМІ передають, що внаслідок атаки начебто постраждали 13 людей.

Гучна ніч видалась у Ростовській, Тульській, Тверській та Московській областях. Мер російської столиці пропагандист Сергій Собянін заявив, що на підльоту до Москви було збито до 13 дронів. Крім того, ракетну небезпеку оголошували від Чебоксар та Казані до Набережних Челнів та Самари.

В аеропорту Сочі тимчасово обмежували польоти. Відомо про щонайменше 50 затриманих рейсів. Тоді як у московському Внуково частину рейсів перенаправили в інші аеропорти, а деякі скасували взагалі. Обмеження торкнулись й низки інших аеропортів Росії.

Нещодавні успішні удари

Під час вибухів 7 травня у Московській області під ударом міг бути військово-логістичний об'єкт "Нара". Він розташований на території військового містечка у Наро-Фомінську і використовується ворогом для зберігання, сортування та розподілу військових вантажів.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, якщо 9 травня буде завдано удару по вдало обраних цілях, то падіння у російському суспільстві не минуче. А відсутність відповіді потроху введуть її населення в депресію.