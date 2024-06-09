"Беспокойная" ночь для Белгородской области: россияне жалуются на атаку дронов
Ночь на 9 июня оказалась несколько неспокойной для граждан страны-агрессора. Так в Белгороде сообщают об атаке беспилотников, одновременно в Подмосковье слышали взрыв.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В Белгороде насчитали около трех дронов. В то же время громкий взрыв слышали и в Подмосковье, Предварительно, там применили пиротехнику, передает 24 Канал.
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В Белгороде жалуются на атаку дронов
По данным местных каналов, Белгородский район подвергся атаке с помощью трех беспилотников. Согласно всем традициям, местный губернатор уже успел обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.
По предварительной информации, "потерь нет", в результате ударов вроде бы никто не пострадал. Однако сообщается, что там повреждена линия электропередач, что повлекло обесточивание.
Так, отмечается, что "временно" без света остались жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, а также Валковского и Церковного хуторов. Частично есть обесточивание в поселке Октябрьское.
Аварийные бригады начнут устранение последствий после согласования с министерством обороны России,
– заявил местный губернатор.
В Подмосковье слышали взрыв
Ночью в подмосковных Люберцах местные жители слышали громкий взрыв. По словам очевидцев, сначала они увидели вспышку, а уже вскоре был взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК "Самолет".
Жители Подмосковья слышали громкий взрыв: смотрите видео
Позже местные телеграм-каналы добавили, что вероятно, громкий звук был связан с использованием пиротехники. Предварительно, кто-то использовал "какой-то вид мощной пиротехники возле машин, на стоянке автомобилей".
В то же время оперативные службы страны-агрессора уточняют информацию и продолжают выяснять реальную причину взрыва. Однако в сети обнародовали видео, на котором видно, вероятно, запуск пиротехники.
Вероятно, неизвестный использовал возле машин пиротехнику: смотрите видео
Также отмечается, что сейчас разыскивают того, кто мог запустить эту пиротехнику.
Накануне в России атаковали аэродром "Моздок"
- В минобороны России сообщили, что ночью 8 июня ПВО якобы "сбила украинский беспилотник" над территорией Северной Осетии. Впоследствии стало известно, что дронов было три.
- По данным источников 24 Канала, за операцией стоит ГУР МО. Украинские БпЛА атаковали российский аэродром "Моздок", где базируются самолеты, которыми враг наносит удары по Украине.
- Интересно то, что на российском аэродроме "Моздок" в апреле было 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. А также – вертолеты различных типов и 4 самолета типа Су-24М/МР.