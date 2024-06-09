"Беспокойная" ночь для Белгородской области: россияне жалуются на атаку дронов

Ночь на 9 июня оказалась несколько неспокойной для граждан страны-агрессора. Так в Белгороде сообщают об атаке беспилотников, одновременно в Подмосковье слышали взрыв.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В Белгороде насчитали около трех дронов. В то же время громкий взрыв слышали и в Подмосковье, Предварительно, там применили пиротехнику, передает 24 Канал.

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В Белгороде жалуются на атаку дронов

По данным местных каналов, Белгородский район подвергся атаке с помощью трех беспилотников. Согласно всем традициям, местный губернатор уже успел обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

По предварительной информации, "потерь нет", в результате ударов вроде бы никто не пострадал. Однако сообщается, что там повреждена линия электропередач, что повлекло обесточивание.

Так, отмечается, что "временно" без света остались жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, а также Валковского и Церковного хуторов. Частично есть обесточивание в поселке Октябрьское.

Аварийные бригады начнут устранение последствий после согласования с министерством обороны России,

– заявил местный губернатор.

В Подмосковье слышали взрыв

Ночью в подмосковных Люберцах местные жители слышали громкий взрыв. По словам очевидцев, сначала они увидели вспышку, а уже вскоре был взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК "Самолет".

Жители Подмосковья слышали громкий взрыв: смотрите видео

Позже местные телеграм-каналы добавили, что вероятно, громкий звук был связан с использованием пиротехники. Предварительно, кто-то использовал "какой-то вид мощной пиротехники возле машин, на стоянке автомобилей".

В то же время оперативные службы страны-агрессора уточняют информацию и продолжают выяснять реальную причину взрыва. Однако в сети обнародовали видео, на котором видно, вероятно, запуск пиротехники.

Вероятно, неизвестный использовал возле машин пиротехнику: смотрите видео

Также отмечается, что сейчас разыскивают того, кто мог запустить эту пиротехнику.

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