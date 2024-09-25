Бьет по планам россиян: боец сказал, как ВСУ наносят серьезный урон врагу

Недавние удары по крупным российским арсеналам приведут к тому, что у противника возникнут серьезные логистические проблемы. Из-за потери врагом значительного количества боеприпасов, его способность наступать в Донецкой области и обороняться в Курской существенно ослабнет.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий ВСУ Антон Петровский, отметив, что Россия – это большая, очень инертная машина, которая десятилетиями наращивала свой военный потенциал. Но если ей наносить болезненные точечные удары, то это вредит ее логистике, что напрямую влияет на боеспособность врага на поле боя.

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На Курщине четко не сформирована линия боестолкновения

Петровский рассказал, что часть боеприпасов, которая взорвалась в сентябре 2024 года на нескольких военных складах в России, была завезена из Северной Кореи, то есть это новая партия вооружения. Теперь, с его слов, россиянам надо будет компенсировать эти потери, формировать новые пункты хранения боеприпасов, рассредоточивать их.

А все это оттягивает время, бьет по планам россиян, влияет на их способность продвигаться, сопротивляться ВСУ. Ведь снаряды противнику нужны не только для осуществления наступления на Донецком направлении, а для обороны, отражения украинского наступления в Курской области. На Курщине до сих пор нет четко сформированной линии боевого соприкосновения, которая есть на Донбассе,

– подчеркнул военнослужащий.

Петровский отметил, что тыловые удары по врагу и поражения его на фронте безусловно меняют планы российской армии и ослабляют ее способность сопротивляться.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки по состоянию на 24 сентября состоялось 143 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где за сутки враг применил 11 авиаударов, использовав 15 КАБов, а также совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении произошло 30 атак противника. При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, там оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

К сведению! Проблемы российской армии с логистикой после поражения складов в Тверской области и Краснодарском крае прогнозирует и ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. На его взгляд, на фронте это станет заметным через несколько месяцев. Он отметил, что снарядов у оккупантов еще хватает, а вот сложности с дополнительным транспортом и новыми логистическими путями – неизбежны.