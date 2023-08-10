Количество и эффективность инцидентов будет увеличиваться, – ОП о взрывах в России

Война постепенно перебрасывается на территорию России. Количество разных непонятных и взрывных инцидентов на военных объектах оккупантов будет только расти.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что это вполне закономерный процесс. Россия не способна полностью уберечься от таких инцидентов. А они будут происходить все чаще.

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Конечно, Украина не имеет отношения к взрывам на территории России. Оккупанты сами начали масштабную войну, а теперь ощущают справедливые последствия.

Давайте сразу скажем, что Украина не воюет на территории России. На территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы только можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить россиянами Россию. Не больше, но и не меньше,

– заметил Подоляк.

Беспилотников будет еще больше

Как отметил Подоляк, количество инцидентов похожих на взрыв в Сергиевом Посаде будет увеличиваться. Там удалось поразить мощное военное производство, на котором делали, в том числе снаряды и определенные ракеты. Это все внезапно взорвалось.

Российские военные объекты все чаще будут страдать от неустановленных беспилотников. Сейчас с помощью этих аппаратов удается отслеживать ПВО и узнавать другую полезную информацию. А со временем эффективность таких ударов будет расти.

Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффектную сеть в России. Могут этой сетью эффектно пользоваться. Думаю, что количество таких инцидентов будет расти,

– подчеркнул Подоляк.

Аналогичная ситуация происходит и в Черном море. Сейчас доминирование России в этой акватории становится все слабее. А корабли оккупантов постоянно встречаются с "дружескими" надводными дронами.

Взрывы в России: коротко

В последние месяцы на территории России участились случаи различных непонятных инцидентов. Там очень часто фиксируют полеты разных хороших беспилотников.

30 июля беспилотник повредил одну из башен делового центра в "Москва-Сити". 1 августа прилет повторился.

А уже 9 июля масштабный взрыв прогремел в городе Сергиев Посад, что в 70 километрах от Москвы. Огромный "гриб" зафиксировали на Загорском оптико-механическом заводе.