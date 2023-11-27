Конкуренция среди украинских БПЛА: насколько выросло производство дронов
Вечером 26 ноября Россию атаковали беспилотники. Кремлевские пропагандисты, как всегда, отчитались об якобы успешном сбивании, но заметили, что дроны не были похожи на те, которые уже раньше к ним прилетали.
В Украине идет серьезная конкуренция в производстве беспилотников. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что Украина могла выпускать дроны с целью тестирования.
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Почему растет конкуренция
Украинские БПЛА сначала тестируют на полигонах, а затем в боевых условиях. Соответственно, по словам Мусиенко, дроны дальностью в тысячу километров могут направлять разве что на Россию. Ведь важно выяснить, достигнет ли дрон цели, насколько он уязвим для средств вражеской ПВО – все это можно сделать только с помощью таких запусков.
Сегодня появляется все больше производителей, готовых создавать беспилотники такой дальности. Украина не может использовать для таких атак западное вооружение, поскольку дает соответствующие обязательства. Однако нужно как-то поражать российские военные объекты и для этого нашли решение – дроны украинского производства.
"Насколько мне известно, перед производителями стоят определенные задачи: дроны должны соответствовать техническим условиям, говорится о дальности, быть менее уязвимыми для средств РЭБ, ПВО и чтобы была возможность производить не менее 100 единиц в месяц. Конкуренция продолжается и это очень хорошо, потому что нужно применять тот БПЛА, который наиболее эффективен и демонстрирует лучшие результаты", – рассказал Александр Мусиенко.
Военный эксперт предположил, насколько выросло производство дронов: смотрите видео
Была ли на дронах взрывчатка
Если БПЛА использовали для тестирования, то взрывчатки могло и не быть. Стоит упомянуть о случаях сбития дронов в оккупированном Крыму, которые летели с украинской стороны, но не взрывались или просто падали в море.
Так происходило, потому что это могла быть разведка средств ПВО врага, проверка или выполнение других задач для того, чтобы создать возможность действовать более эффективно,
– подчеркнул Мусиенко.
Он добавил, что в Крыму мы уже прошли этап, когда около двух месяцев просто наносили удары. Если эффективность была 30 – 40% – это считалось успехом и нормальным показателем. Затем благодаря работе этих дронов стало возможным применять другие виды вооружения, в частности ракеты, и поражать средства ПВО российских войск, а впоследствии и более важные объекты. Поэтому все имеет четкую последовательность и идет по плану.
"Хлопок" в России: что известно
- На территории России заметили беспилотники вечером 26 ноября. Местные власти сообщили, что дроны зафиксировали над Смоленской и Орловской областями. Оккупанты почти сразу отчитались о якобы успешном сбивании и обвинили в атаке Украину.
- Неизвестные дроны в небе дважды фиксировали в российской Туле. Там сообщили о 5 взрывах. Впоследствии россияне заявили, что сбили 2 дрона, а видели в воздухе 5 или 6.
- Оккупанты назвали атаку беспилотниками в ночь на 26 ноября самой массовой. Страна-агрессор сообщила о более 20 сбитых дронов и якобы успешной работе ПВО. Однако фото и видео очевидцев свидетельствуют о другом. Источники 24 Канала сообщают, что к тревожной ночи российских захватчиков причастно ГУР.