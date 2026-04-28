"От этого нет защиты": дипломат сказал, что уже в мае может ждать Россию

Украина системно выводит из строя российскую нефтегазовую промышленность. Таким образом врага лишают возможности финансировать войну. В мае 2026 года Россию ждет кое-что интересное.

В основном российские объекты атакуют дронами. Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что на территорию врага может полететь баллистика.

"Сейчас люди, которые к этому имеют отношение, говорят, что если сложатся все условия, то в мае полетит баллистика. В России нет защиты от этого, кроме нескольких объектов, где сидит Путин и его приближенные. То есть можно закрыть два – три района России. А остальная территория остается незащищенной", – заметил он.

По его словам, когда баллистические ракеты полетят на территорию России, то там прекратится добыча нефти. Эта система развалится, потому что не будет смысла добывать нефть, если из нее невозможно ничего сделать.

Интересно, что аналитики ISW считают, что Украина обнаружила уязвимость ПВО России. Для повреждения нефтяной инфраструктуры и военных объектов на территории России и оккупированном Крыму украинские военные используют то, что врага противовоздушная оборона перегружена.

Взрывы в России: последние новости

Ночью 25 апреля впервые под ударами украинских дронов оказался Урал. Беспилотники нанесли повреждения в Свердловской, Челябинской областях и других регионах. В целом Россию атаковали почти 130 дронов.

В ночь на 26 апреля снова состоялась массированная атака БПЛА на Россию. Сообщали о взрывах во временно оккупированном Крыму, Белгороде, Воронеже, Смоленске, Тамбове, Рязани и Брянске. В частности, серию взрывов слышали возле аэродромов "Бельбек" и "Кача", атаке подверглись Балаклавская ТЭС и электроподстанция ПС 330 кВ "Севастополь" в Крыму.

Зафиксирована серия взрывов над Ярославлем. Силы специальных операций ВСУ и Генштаб заявили об ударе по Ярославскому НПЗ, что за тысячу километров от фронта. Объект атаковали дроны. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России.

Дроны также прилетели в Волгоградскую область России. Там зафиксировали повреждение трубопровода высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса "Аммиак-3".