Российские аэродромы защищает только персонал: Левин объяснил, как туда пробираются "хлопки"

В ночь на 27 августа произошла эффективная атака по аэродрому в Курске. Сейчас оккупанты часто не имеют сил и средств, чтобы полностью защитить стратегические военные объекты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Игаль Левин, заметив, что Россия все-таки огромная по территории страна. И там физически невозможно перекрыть все военные объекты. Это слабость, которой успешно пользуются заинтересованные люди.

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Перебросили значительное количество войск в Украину

Как отметил Левин, значительная часть российских оккупантов сейчас находится в Украине. Сюда же они перебросили огромное количество собственных зенитных ракетных комплексов, в частности, на Юг, где есть много важных для них логистических "артерий".

Аэродромы со стратегической авиацией – это не просто объекты. Это – объекты повышенной охраны. Там, кроме систем ЗРК, должен быть отдельный батальон охраны, который защищает этот аэродром. Пехотный батальон. Их нет. Они и эти батальоны охраны перебросили в Украину. И сейчас эти аэродромы своими силами защищает персонал. А так полностью гарантировать защиту невозможно,

– заметил Левин.

К теме – смотрите разговор с Игалем Левиным на ютубе 24 Канала

Кроме того, значительное количество средств ПВО оккупанты отдали именно в Москву. Там уже еженедельно прилетают разные неизвестные беспилотники. А это – большие убытки для россиян, ведь они вынуждены перекрывать воздушное пространство.

Это уязвимость. Они не могут защитить военные аэродромы и всю свою территорию. На эту уязвимость нужно давить и дальше,

– подчеркнул Левин.

Взрывы в России: коротко