Взрывы в России стали возможны благодаря пиару двойника Путна: как это связано

На российских аэродромах произошел "хлопок". Очевидно, что их вообще не прикрывала ПВО, зато прикрыла двойника Путина во время его пиара в районе Крымского моста.

Такое мнение 24 каналу выразил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, уменьшатся ли обстрелы после взрывов на российских аэродромах.

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Не заметить "Стриж" невозможно

Свитан рассказал, что, как утверждает российское минобороны, удары по аэродромам были нанесены с беспилотника Ту-141 "Стриж". Однако это фактически самолет, его длина – 14 метров. У того же МиГ-29 – 17 метров, то есть "Стриж" всего на 3 метра короче, чем МиГ-29. Кроме того, вес "Стрижа" – 5 тонн, а МиГ-29 – от 10 до 15 тонн в зависимости от бомбового груза.

Это хороший самолет, который очень хорошо виден на экранах, если они есть, систем ПВО. Скорее всего, их просто не было. Это не то, что они проспали. Такое впечатление, что у них вообще не было системы ПВО,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Свитан о том, как связаны взрывы в России с пиаром двойника Путина: смотрите видео

ПВО россиян

Военный эксперт продолжил, что, похоже, ПВО у россиян не было не только на маршруте полета беспилотника, но и на самой авиабазе. Это говорит о том, что вся система ПВО России сейчас в районе боевых действий, в Украине, и, возможно, была переброшена для охраны того же Крымского моста, поскольку там появлялся, скорее всего, двойник Путина.

"То есть стянули всю ПВО в район Крыма и боевых действий, оставив полностью без ПВО всю Россию. Но вообще никогда, даже при Советском союзе,ПВО не прикрывала Советский союз и Россию. ПВО в основном была прикрытием для Москвы и определенных ядерных объектов, не больше. Сейчас это еще хуже, туда дирижабль можно отправлять, он долетит до Сахалина, его просто никто не увидит», – заметил летчик-инструктор.

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