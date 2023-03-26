В России участилось цветение "хлопка": у Зеленского объяснили, что там происходит

Ситуация в России очень плачевная. Оккупанты терпят поражение на поле боя и в тылу – не все так хорошо, как заявляет кремлевская пропаганда. Подробно о происходящем на территории вражеского государства рассказали в Офисе Президента Украины.

В воскресенье, 26 марта, в Тульской области были взрывы, в результате чего образовалась глубокая воронка и пострадали несколько жилых домов. Подобные инциденты происходили в других городах вражеского государства и на оккупированных территориях. О причинах этого в эфире национального телемарафона рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, информирует 24 Канал.

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"Обратная эскалация"

Со слов Подоляка понятно, что причиной более интенсивного цветения "хлопка" на территории России является нелепая политика Кремля, приведшая к необратимому процессу фрагментации и распада государства. Важно здесь также то, что россияне совсем не понимают, что это происходит, ведь не умеют анализировать события и вести дискуссии. И безусловно, это только играет нам на руку.

Очень важно понять, что идет обратная эскалация. Она объективна, интенсивность в ней слишком высока. Масштаб войны огромен и, безусловно Россия проигрывает войну,

– также отметил советник руководителя ОП.

Вместе с тем он констатировал: очевидно, что Россия проигрывает информационную войну. Потому и время от времени в СМИ появляются сообщение о "применении Путиным ядерного оружия".

Зеки с оружием и расцвет криминала

По мнению Подоляка, вражеское государство сейчас превращается в криминальную зону. В частности, из-за зэков, которые вступали в ЧВК "Вагнера" и получали на руки оружие. Сейчас они ходят по улицам и делают все, что им вздумается.

Также на официальном уровне в Кремле толерируют беззаконие. Собственно, такие рупоры Путина, как пресс-секретарь президента Песков и бывший глава государства Медведев, обращаясь к россиянам, позволяют им фактически воровать интеллектуальный продукт, в частности, западные фильмы и музыку.

Россия практически показывает, что сегодня она не соблюдает никаких законов, не только международных, но и внутренних… Государство очень стремительно превращается в анклав криминальности. Потому что Россия – это, в сущности, и есть криминальная территория. Просто она маскировала за признаками государственности свою подлинную сущность,

– сказал Подоляк.

Собственно, подытоживая его слова, можно прийти к выводу, что "хлопок" – это результат политики Путина. А прекратится он, очевидно, тогда, когда Россия перестанет существовать.