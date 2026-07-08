Россию атакуют беспилотники: в двух городах прилеты и крупные пожары

В нескольких российских регионах ночью 8 июля раздались мощные взрывы из-за появления летательных аппаратов в небе. Местные жители сообщают о масштабных возгораниях как минимум на двух важных объектах инфраструктуры.

Речь идет об авиабазе в Борисоглебске Воронежской области и, вероятно, о НПЗ в Саратове. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Смотрите также Крупнейший НПЗ России остановил переработку после украинской атаки

Что известно об атаке на Борисоглебск в России?

В российской Воронежской области ночью 8 июля прогремели мощные взрывы. Как выяснили осинтеры, в частности Astra, инцидент произошел на военном аэродроме. В результате авиаудара вспыхнул масштабный пожар.

На данный момент точной информации о пораженном объекте нет. Известно, что на этом аэродроме базируются российские истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая военная техника.



Последствия атаки БпЛА на Борисоглебск / Фото очевидцев

Местные жители делятся в сети кадрами пожара: смотрите видео очевидцев

Какая есть информация о воздушном ударе по Саратову?

Примерно в то же время, что и в Воронежской области, взрывы прогремели в Саратове. Как пишут мониторинговые сообщества, в частности Supernova, воздушная атака была нанесена по местному нефтеперерабатывающему заводу, ранее известному как "Крекинг".

Местные жители показывают в сети пожар на предприятии. Отметим, что предыдущий мощный удар по этим местам произошел 31 мая.

Удар по Саратову также привел к пожару: смотрите видео очевидцев



В Саратове, скорее всего, поражен НПЗ / Фото очевидцев

Добавим, что география воздушных ударов по территории России в 2026 году стремительно расширяется. В частности, недавно произошла массированная атака дронов на Москву, куда летело более 430 беспилотников, а также был зафиксирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске и первая воздушная тревога в Новосибирской области в 4000 километрах от границы с Украиной.