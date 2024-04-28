Оккупанты заявили об очередной массированной атаке дронами: где в России раздавались взрывы

Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотников по своей территории. Минобороны Кремля утверждает, что ПВО якобы успешно отработала по дронам.

Как заявляют в Москве, в ночь на 28 апреля Украина предприняла "пробы атак" на объекты в разных регионах России. В частности, слышали взрывы в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях, – информирует 24 Канал.

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Неспокойная ночь в России

Во время обстрела, что зафиксировали около 03:40 возле нефтебазы в городе Людиново, упали три беспилотника. Оккупанты поспешили заверить, что никто не пострадал, а также якобы не зафиксированы серьезные разрушения. На месте происшествия приступили к проверке.

Очередные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области,

– говорится в сообщении Кремля.

В целом Россия продолжает использовать риторику о "террористических атаках со стороны Украины", на самом деле пожиная плоды войны, которую она развязала против нашего государства.

Более широкий контекст

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля в Крыму и некоторых регионах России, таких как Брянск и Курск, ощутим рост напряженности из-за серии взрывов. Жители Джанкоя и других населённых пунктов оккупированного Крыма стали свидетелями мощных детонаций, которые могли быть вызваны ракетами-обманками.

Российские СМИ и прокремлевские телеграм-каналы активно распространяют информацию о работе противовоздушной обороны (ПВО), утверждая якобы о сбитии "обманок" и ракет типа ATACAMS. Однако заявления об успешном перехвате всех целей вызывают сомнения и могут являться попыткой дезинформации.

Ситуация с беспилотниками в Брянске и Курске также вызвала тревогу среди местного населения России. Прокремлевские источники пытаются представить события как "террористические атаки" со стороны Украины, хочет, как мы писали выше, это всего-навсего последствия вторжения, о котором Путин объявил в 2022 году.

Украинские военные действия, направлены против военной инфраструктуры агрессора, является частью стратегии сдерживания действий россиян на собственной местности. Как только Кремль выведет свои войска из Украины, закончатся проблемы, которые чуть ли не каждую ночь постигают захватчиков.