Произошла утечка кислоты: комбинат "Азот" полностью приостановил работу после атаки БПЛА, – СМИ

Ночью 24 мая дроны атаковали Новомосковск в Тульской области. Там был поражен химический комбинат "Азот". Стало известно, что предприятие не выдержало "горячей" встречи с украинскими беспилотниками и остановилось.

Беспилотники попали по предприятию, в результате чего загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цехе №4. Также были повреждены две цистерны объемом по 750 тонн с азотной кислотой. С одной из них азотная кислота вытекла на землю, передает 24 Канал.

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Что известно

Дроны поразили цеха "Аммиак-2", "Карбамид-2" и Цех-5А. Как сообщают росСМИ, в день атаки завод полностью прекратил свою работу. Возобновил ли он работу сейчас – неизвестно.

Ранее губернатор Тульской области заявлял, что в результате атаки БПЛА были повреждены емкости с кислотой. В то же время он отметил, что, мол, превышение содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Между тем местные жители писали об эвакуации людей из соседних населенных пунктов.

Отметим, что "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений. Как рассказали в ЦПД, некоторые из химических веществ, что производят на этом предприятии, могут использоваться в военных целях, в частности для изготовления ракетного топлива, взрывчатки и тому подобное.

Как дымился "Азот" после атаки дронов: смотрите видео