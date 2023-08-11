Взорвалась далеко не оптика: офицер ВСУ допустил последствия от "хлопка" в Сергиевом Посаде

Взрыв, произошедший в российском городе Сергиев Посад на Загорском оптико-механическом заводе, вероятно, имел более мощный военный эффект, чем ожидалось. Уничтожен не оптический цех, а производство боеприпасов.

Об этом 24 Каналу сказал офицер ВСУ Арти Грин. Учитывая масштабы и характер взрыва, а также найденные на месте происшествия боеголовки, взорвалась не оптика.

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"Судя по видео инцидента, там было химическое производство, где готовили взрывчатку, в этом случае гексоген, и разливали ее по болванкам для снарядов. Иначе, откуда возьмутся болванки из "Гиацинтов", – сказал военный.

Очевидно, что это – связанное с оптикой производство, на территории которого производились боеприпасы. Теперь вероятно несколько тысяч, а возможно, и десятков тысяч снарядов не попадут на фронт.

Снаряды на заводе оптики

После взрыва на оптико-механическом заводе вблизи Москвы, российские СМИ начали писать, что на территории производства находят боеприпасы. Местные власти запретили россиянам снимать последствия происшествия и заявили, что это был "взрыв пиротехники".

Завод оптики производил боеприпасы: смотрите видео

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: что известно