Взорвалась далеко не оптика: офицер ВСУ допустил последствия от "хлопка" в Сергиевом Посаде
Взрыв, произошедший в российском городе Сергиев Посад на Загорском оптико-механическом заводе, вероятно, имел более мощный военный эффект, чем ожидалось. Уничтожен не оптический цех, а производство боеприпасов.
Об этом 24 Каналу сказал офицер ВСУ Арти Грин. Учитывая масштабы и характер взрыва, а также найденные на месте происшествия боеголовки, взорвалась не оптика.
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"Судя по видео инцидента, там было химическое производство, где готовили взрывчатку, в этом случае гексоген, и разливали ее по болванкам для снарядов. Иначе, откуда возьмутся болванки из "Гиацинтов", – сказал военный.
Очевидно, что это – связанное с оптикой производство, на территории которого производились боеприпасы. Теперь вероятно несколько тысяч, а возможно, и десятков тысяч снарядов не попадут на фронт.
Снаряды на заводе оптики
После взрыва на оптико-механическом заводе вблизи Москвы, российские СМИ начали писать, что на территории производства находят боеприпасы. Местные власти запретили россиянам снимать последствия происшествия и заявили, что это был "взрыв пиротехники".
Завод оптики производил боеприпасы: смотрите видео
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: что известно
- 9 августа жители столичного региона враждебного государства слышали мощный взрыв, после чего в небе увидели огромный столб дыма. Как писали пропагандисты, взрыв был действительно мощным. После него образовался огромный столб из дыма, напоминающий гриб, и вылетели окна в домах, расположенных у Загорского оптико-механического предприятия.
- Загорский оптико-механический завод входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. Из открытых источников известно, что на заводе производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли, а также приборы ночного видения.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на инцидент, заметив, что это вполне закономерный процесс. Россия не способна полностью уберечься от таких событий. А они будут происходить все чаще.