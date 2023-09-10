Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Юрий Фёдоров. Он считает, что эффективность новой защиты российских самолетов крайне невелика.
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Остановят ли металлические сетки дроны
Как видно из опубликованных фото, сетка расположена в 3 – 4 метрах над самолетом. Если взрыв будет сильным, повреждений не удастся избежать. Поэтому подобные меры российского войска напоминают припарки мертвому.
Если взрывная часть беспилотника будет небольшой, то БпЛА действительно может застрять в сетке. Впрочем, в случае детонации БПЛА самолету все равно будет достаточно плохо.
Народные патрули в Пскове
После атаки беспилотников на Псковский аэродром, в результате которой было повреждено 6 крупных транспортных самолетов ИЛ-76, городской голова организовал "народные дружины". Их задачей является патрулирование окружающей местности, чтобы предупредить запуск беспилотников с близкой дистанции.
“Важно, что пока никто не доказал, что Псковский аэродром поразили именно БпЛА ближнего радиуса действия, которые запустили партизаны. Об этом не так давно заявил Кирилл Буданов, но правда в том, что разведчики могут озвучивать такие мысли, чтобы запутать противника”, – предположил Федоров.
В результате может оказаться, что "народные дружины" и "фсбшники" будут ловить несуществующих партизан, а неизвестные дроны будут продолжать долетать до российских аэродромов.
Юрий Федоров о попытках россиян защитить свою авиацию: смотрите видео
Что известно об атаках на российские аэродромы
- Ночью 30 августа Псков, расположенный в 1000 километрах от границы с Украиной, проснулся от взрывов. В этом городе находится военная часть российских десантников, участвовавших в войне с Украиной еще с 2014 года. А в начале полномасштабного вторжения они должны были высадиться в Гостомеле и создать условия для захвата Киева.
- До этого беспилотники также поражали аэродром в Сольцах Новгородской области и аэродром "Шайковка" Калужской области. В результате этих атак была существенно повреждена стратегическая авиация России.
- Успех атак на аэродромы объясняется тем, что Россия просто не прикрывала их средствами противовоздушной обороны. Такая ситуация была обусловлена тем, что оккупанты перекинули практически все имеющиеся средства на охрану Москвы и прикрытие контингента в Украине.