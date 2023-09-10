Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт Юрій Федоров. Він вважає, що ефективність нового захисту російських літаків є вкрай невеликою.

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Чи зупинять металеві сітки дрони

Як видно з опублікованих фото, сітка розташована в 3 – 4 метрах над літаком. Якщо вибух буде достатньо сильним, пошкоджень не вдасться уникнути. Тому подібні заходи російського війська нагадують припарки мертвому.

Якщо ж вибухова частина безпілотника буде невеликою, то БпЛА справді може застрягти в сітці. Втім, ц випадку детонації БпЛА літаку все одно буде достатньо погано.

До теми: раніше також повідомляли, що для захисту стратегічних бомбардувальників від дронів росіяни вигадали не менш дивний засіб. В мережі поширились фото, на яких на бортах лежать гумові шини.

Народні патрулі у Пскові

Після атаки безпілотників на Псковський аеродром, внаслідок якої було пошкоджено 6 великих транспортних літаків ИЛ-76, міський голова організував "народні дружини". Їхньою задачею є патрулювання навколишньої місцевості, щоб нібито попередити запуск безпілотників з близької дистанції.

“Важливо, що поки ще ніхто не довів, що Псковський аеродром вразили саме БпЛА ближнього радіуса дії, які запустили партизани. Про це не так давно заявив Кирило Буданов, але правда в тому, що розвідники можуть озвучувати такі думки, щоб заплутати противника”, – припустив Федоров.

В результаті, може виявитися, що "народні дружини" та "фсбшники" будуть ловити неіснуючих партизанів, а невідомі дрони продовжуватимуть долітати до російських аеродромів.

Юрій Федоров про спроби росіян захистити свою авіацію: дивіться відео

Що відомо про атаки на російські аеродроми