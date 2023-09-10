У Росії безпілотники влучають лише по військових об'єктах. На цьому наголосив очільник української розвідки Кирило Буданов під час щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".

Дивіться також Це перша війна, де застосували абсолютно всі типи озброєнь, – Буданов

Вибухи потужні, але люди не гинуть

Жертв серед цивільних росіян внаслідок атак безпілотників немає, заявив Буданов. Це все тому, що "чиїсь" дрони атакують саме об'єкти російського ВПК такі, як, наприклад, підприємство “Кремній Ел”.

Як зазначає очільник ГУР, на цьому підприємстві виготовляють мікросхеми для ракет "Іскандерів", якими окупанти атакують Україну. Тому цілком зрозуміло, чому дрони завдали удару саме сюди.

Якщо проаналізуєте, що потрапляло під удари в Московській області, Тульській області тощо – все це підприємства ВПК,

– зауважив Буданов.

На думку розвідника, це й відрізняє українців від росіян – у Росії буває дуже гучно, відбуваються саботажні акції, але цивільні люди не страждають.

Росіяни панікують

Вибухи і "прильоти" перетворюються на рутину для росіян, вони починають прокидатися. Втім, масового "протверезіння" ще немає, додає Буданов. За його словами, панічні настрої зростають поступово. Це, зокрема, проявляється у тому, що російські страхові компанії розпочали страхувати людей на випадок атак безпілотників.

Крім того, "звичайних" росіян починають тривожити постійні збої у роботі аеропортів. Кілька авіакомпаній вже офіційно припинили роботу у Росії.

Очільник ГУР наголосив, що у громадян країни-агресорки з'являтимуть дедалі більше проблем – і у такий спосіб, вони, зрештою, виказуватимуть незадоволення, прийнамні, на кухні, що вже є кроком уперед.

Вибухи в Росії: останні новини