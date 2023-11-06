Оккупанты засветились при создании склада возле Мариуполя: обзор фронта от Свитана

Вечером 5 ноября было очень громко в оккупированном поселке Седово благодаря детонации вражеского склада. Россияне только недавно его там создали.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала заметил, что детонировало там несколько часов.

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Мощный "хлопок" возле Мариуполя

Полковник запаса отметил, что удар был в поселке Седово. Наша разведка и партизаны вычислили там недавно созданный склад боеприпасов.

То есть засветились россияне во время создания,

– сказал Свитан.

Конечно, отметил он, этот склад был уничтожен. По крайней мере, жители от Мариуполя до Новоазовска, то есть южного побережья Донбасса, видели довольно хорошее зарево, там детонировало несколько часов.

Военный эксперт предполагает, что удар по данному вражескому складу мог быть нанесен ракетами Storm Shadow или SCALP.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Россияне прогнозируют уничтожение Крымского моста

Свитан считает, что оккупанты будут пытаться прокладывать железную дорогу даже к югу от Мелитополя. У них большой вопрос возникает и по этому городу.

Необходимость прокладки железной дороги свидетельствует о том, что россияне прогнозируют уничтожение Керченского моста,

– заявил полковник запаса.

По его словам, предыдущими ударами этот мост, возможно, уже выведен из строя настолько, что россияне не могут перевозить грузы в достаточном количестве по самой ветке. Либо же они понимают, что любой состав, который пот нему будет двигаться с боеприпасами или топливом, станет дополнительным фактором для уничтожения всего моста.

Поэтому, заметил Свитан, оккупанты нашли альтернативный путь прокладки железной дороги. В частности, через Ростов, Мариуполь, Бердянск, к югу от Мелитополя на Акимовку, где есть железнодорожная развязка.

Он добавил, что там несколько мостов, прикрыть их все невозможно. Сколько бы захватчики не строили железную дорогу – нормально она не будет работать. Ведь будет постоянно находиться под контролем наших ракет.

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