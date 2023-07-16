Труснуло дома и чуть не выбило окна: ночью и утром в Севастополь пришел громкий "хлопок"

Ночь 16 июля оказалась неспокойной для жителей временно оккупированного Севастополя. Над городом слышались громкие взрывы.

Предварительно, якобы сработала система ПВО. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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"Горячая" ночь в Севастополе

Так, ночью было слышно два сильных "хлопка" со стороны Севастопольской бухты. Официальной информации о том, что действительно произошло – сейчас не было.

Так называемый "губернатор" Развожаев заявил, что силы ПВО и флот якобы отбили "атаку вражеских БПЛА" на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находились в режиме повышенной готовности.

Позже росСМИ сообщили, что над морем якобы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.

Атака была массированной и длительной. Из всех целей наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Отмечаю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь,

– пробормотал Развожаев.

По словам жителей города, взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.

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Утренние взрывы в Крыму

Местные жители также сообщили, что взрывы еще были слышны утром 16 июля. Так, в Севастополе было громко на площади Восставших и в районе Стрелковой бухты.

В настоящее время местные "власти" временно прекратили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. На конечных пунктах остановки – площадь Захарова и площадь Нахимова будет организована работа автобусов.

Пропагандисты уже заявили, что на утро Севастополь "атаковали" беспилотники. Поэтому взрывы продолжаются.

В то же время губернатор заверил, что сейчас в городе якобы "все спокойно".

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