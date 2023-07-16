Труснуло дома и чуть не выбило окна: ночью и утром в Севастополь пришел громкий "хлопок"
Ночь 16 июля оказалась неспокойной для жителей временно оккупированного Севастополя. Над городом слышались громкие взрывы.
Предварительно, якобы сработала система ПВО. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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"Горячая" ночь в Севастополе
Так, ночью было слышно два сильных "хлопка" со стороны Севастопольской бухты. Официальной информации о том, что действительно произошло – сейчас не было.
Так называемый "губернатор" Развожаев заявил, что силы ПВО и флот якобы отбили "атаку вражеских БПЛА" на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находились в режиме повышенной готовности.
Позже росСМИ сообщили, что над морем якобы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.
Атака была массированной и длительной. Из всех целей наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Отмечаю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь,
– пробормотал Развожаев.
По словам жителей города, взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
Неспокойная ночь в Севастополе: смотрите видео
Утренние взрывы в Крыму
Местные жители также сообщили, что взрывы еще были слышны утром 16 июля. Так, в Севастополе было громко на площади Восставших и в районе Стрелковой бухты.
В настоящее время местные "власти" временно прекратили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. На конечных пунктах остановки – площадь Захарова и площадь Нахимова будет организована работа автобусов.
Пропагандисты уже заявили, что на утро Севастополь "атаковали" беспилотники. Поэтому взрывы продолжаются.
В то же время губернатор заверил, что сейчас в городе якобы "все спокойно".
Частый "хлопок" в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму ночью на 10 июля было очень шумно. Жители Джанкоя пожаловались на сильные взрывы.
- Позже пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что в Крыму сбили еще два беспилотника. Дроны долетели до оккупантов около 23 часов 9 июля. Их сбили над Кировским районом, поэтому утром службы искали обломки.
- 4 июля в Севастополе мощный взрыв прогремел. Он был такой силы, что люди изрядно испугались.
- Также утром 27 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Кировском районе кто-то взорвал железнодорожное полотно.
- А 24 июня взрывы звучали в Симферополе и Армянске. Местные жители сообщали о нескольких взрывах, однако так называемые "местные власти" никак не прокомментировали ситуацию.