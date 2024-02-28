В Севастополе снова громко: слышен взрыв со стороны бухт

В Севастополе на протяжении нескольких дней подряд люди продолжают слышать звуки взрывов. На этот раз люди жалуются на звуки, доносящиеся со стороны бухт.

Тревогу в городе не объявляли. Так называемая местная власть сообщает, что это плановые учения.

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Что известно о взрыве в Севастополе

По информации от местного жителя, был слышен громкий звук взрыва со стороны бухт. Он заметил, что тревогу не объявляли ни перед, ни после взрыва.

Так называемый губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что громкие звуки являются якобы тренировкой Черноморского флота России с противоподводно-диверсионным обеспечением, в частности с применением стрелкового оружия.

Он также отметил, что также запланированы учения в различных воинских частях города ориентировочно до 17:00.

Известно, что утром 27 февраля в Севастополе уже звучали подобные взрывы. Тогда Развожаев рассказывал ту же историю.

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