Из-за мощного "хлопка" в бухтах Севастополя не работает морской транспорт

В ночь на 16 июля и утром во временно оккупированном Севастополе были слышны мощные взрывы. Поэтому сейчас в городе не работает морской транспорт.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что в ОК "Юг" считают, что взрывы в Крыму – это обычные провокации оккупантов.

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В бухтах Севастополя не работает морской транспорт

Как стало известно, по состоянию на утро 16 июля морской пассажирский транспорт не совершает движение в Севастополе.

Так, на конечных пунктах остановки – площади Захарова и площади Нахимова – будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

Мощный "хлопок" в Крыму 16 июля: что известно