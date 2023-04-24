Недаром же окопы рыли, – Гуменюк потролила оккупантов в Крыму через "хлопок" и пообещала еще

Ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Захватчики закричали о якобы атаке надводных беспилотников.

"Хлопок" в оккупированном Крыму еще непременно будет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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"Ветер с нашей стороны, хлопок будет"

Представительница ОК "Юг" напомнила, что российские захватчики упорно рыли окопы во временно оккупированном Крыму. Они им понадобятся, ведь сезон "хлопка" уже начался и дальше он еще больше будет "расцветать".

Им же должны понадобиться окопы, не зря же рыли. Поэтому нужно оправдывать человеческий труд. Таким образом они (россияне – 24 Канал) уже должны получить первые семена и они увидели, что действительно ветер с нашей стороны, хлопок будет,

– подчеркнула Гуменюк.

Обратите внимание Это сезон "хлопка", а не курорта, – Гуменюк призвала оккупантов в Крыму привыкать к сиренам

Что известно о ночных взрывах в Севастополе