Бессмысленная смерть за шизофрению путина: куда исчезли фанаты россии после "фейерверков" в Шахтерске

Родственники до сих пор ищут "волонтеров", исчезнувших после масштабной демилитаризации складов б/к в Шахтерске 10 июля 2022 года.

Ловкость HIMARS и никакого шарлатанства

Как выяснилось, там погибли десятки боевиков террористической псевдореспублики. Все соцсети забиты объявлениями о поиске пропавших.

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Ничтожно жили – ничтожно умерли

Взрывы были такой силы, что мало что осталось. Разве что фрагменты тел, которые можно узнать по ДНК.

Сначала террористы сообщили лишь о нескольких погибших "волонтерах молодой республики", которые якобы "разгружали гуманитарку".

Родственники пророссийских террористов до сих пор продолжают их искать после взрывов в Шахтерске / Фото из фейсбука Дениса Казанского

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Остальные, как обычно, даже словом не вспомнили, будто и не было таких людей. Объявят пропавшими, ведь это очень удобно. Не следует признавать потери и платить компенсации.

Вот так, пришла россия, просто наловила на улицах мужиков и тупо погнала насмерть. Все эти люди погибли без всякого смысла. Ради шизофренических путинских фантазий о величии. И для россии этих смертей не существует. Даже в статистику не попадут.

К теме – как в Шахтерске демилитаризовался склад боеприпасов: смотрите видео