В Шахтерске продолжают детонировать склады российских оккупантов: снарядов очень много
Источник:Денис Казанский
В ночь на 8 июля во временно оккупированном Шахтерске в Донецкой области взорвались склады российских оккупантов. Оказалось, что по состоянию на вечер снаряды детонируют до сих пор.
Судя по тому, как долго детонируют снаряды – почти целый день, боеприпасов там было очень много.
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Что произошло в Шахтерске
Во временно оккупированном Шахтерске ночью взорвался склад боеприпасов. Весь город до сих пор слышит разрывы снарядов.
Взрывы начали раздаваться после 2 часов ночи
Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что взрывы начались после 2 часов ночи. По их словам, были "прилеты" в военные склады оккупантов. В сети опубликовали видео масштабного пожара, сопровождающегося взрывами.
Уже около 03:20 оккупационная "власть" Шахтерска включила сирену воздушной тревоги, а через полчаса начала эвакуацию из городка.
Кстати, недавно стало известно, что у железнодорожного вокзала во временно оккупированном Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Также они записали оккупантам "послание", предупредив их о том, что "украинская ночь – близко".
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