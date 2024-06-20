Взрывы слышали в Днепре и Запорожье

Во время масштабной воздушной тревоги, которая охватила почти всю Украину, кроме Запада, взрывы слышали жители Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщили местные власти и сообщества в телеграме.

По информации мониторинговых каналов, могли состояться пуски баллистических ракет с наземных установок. А также вероятное применение врагом ракет авиационных.

Важно сейчас Крылатые ракеты с Ту-95 могут атаковать Украину: где есть угроза удара

Взрывы на Днепропетровщине и Запорожье: что известно

В 04:16 местные сообщества Днепропетровской области в социальных сетях сообщили, что в регионе слышали звук взрыва. В то же время мониторы отмечали, что есть угроза применения баллистического вооружения – из Крыма или с территории Воронежской области России. Это мог прилететь "Искандер-М".

В 03:37 Воздушные силы написали, что фиксируют ракету курсом на Днепр – Запорожье. Через минуту в Запорожской ОВА отметили, что раздался взрыв. При этом мониторы добавляли, что в этом случае могло говориться о применении управляемой авиационной ракеты.

По состоянию на 4 утра также известно, что в Днепропетровской области кружит последний "Шахед" (возможно, предпоследний, потому что еще один нашелся в Киевской области). Дронами-камикадзе российская армия проводила атаку в течение всей ночи 20 июня.

Обратим внимание, что есть информация о взлете Ту-95, стратегических бомбардировщиков и носителей крылатых ракет Х-101. Однако пока не было подтвержденных сведений о пусках, ракеты в наше воздушное пространство до 4 утра не долетели (если эти пуски действительно были, а не имитировались).