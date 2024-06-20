За інформацією моніторингових каналів, могли відбутися пуски балістичних ракет із наземних установок. А також ймовірне застосування ворогом ракет авіаційних.

Важливо зараз Крилаті ракети з Ту-95 можуть атакувати Україну: де є загроза удару

Вибухи на Дніпропетровщині й Запоріжжі: що відомо

О 04:16 місцеві спільноти Дніпропетровської області у соціальних мережах повідомили, що у регіоні чули звук вибуху. Водночас монітори зауважували, що є загроза застосування балістичного озброєння – з Криму або з території Воронезької області Росії. Це міг прилетіти "Іскандер-М".

О 03:37 Повітряні сили написали, що фіксують ракету курсом на Дніпро – Запоріжжя. За хвилину в Запорізькій ОВА зазначили, що пролунав вибух. При цьому монітори додавали, що в цьому випадку могло мовитися про застосування керованої авіаційної ракети.

Станом на 4 ранку також відомо, що у Дніпропетровській області кружляє останній "Шахед" (можливо, передостанній, бо ще один знайшовся у Київській області). Дронами-камікадзе російська армія проводила атаку упродовж усієї ночі 20 червня.

Звернімо увагу, що є інформація про зліт Ту-95, стратегічних бомбардувальників та носіїв крилатих ракет Х-101. А проте наразі не було підтверджених відомостей про пуски, ракети до нашого повітряного простору до 4 ранку не долетіли (якщо ці пуски дійсно були, а не імітувалися).