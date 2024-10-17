Взрывы слышны в Хмельницкой области: "Шахеды" атакуют Запад

Атака "Шахедами" на Украину продолжается ночью 17 октября. Вражеские БпЛА уже добрались до Запада – громко на Хмельнитчине.

О взрывах в Хмельницкой области сообщили местные телеграм-каналы . По их данным, работает ПВО, в том числе мобильные огневые группы, передает 24 Канал.

Актуально В Киевской и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога: Украину атакуют "Шахеди"

Враг атакует "Шахедами" Хмельницкую область

Тревогу в области объявили примерно в 1:45. По данным мониторинговых сообществ, сюда "Шахеды" залетали из Житомирщины и Винницкой области.

Через несколько минут после объявления тревоги один двигался в сторону Староконстантинова. Однако до города так и не долетел. В сети пишут, что был локационно потерян в результате работы РЭБ.

Уже в районе 3 ночи сообщили, что еще один ударный беспилотник двигается в сторону Хмельницкого. По последней информации, он кружит в окрестностях города. По нему и работают силы ПВО.

Официальной информации ни о взрывах, ни о последствиях атаки пока не было.

Где еще угроза на Западе

По состоянию на 3:14 тревога продолжается в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях. К слову, в Ровенской области уже раздавались громкие взрывы.

По информации от Воздушных сил:

БпЛА в Житомирской области двигаются в западном направлении на запад;

из Хмельнитчины дроны тоже курсом на Запад;

БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.

Мониторинговые сообщества сообщали, что в небе над Украиной сейчас могут находиться более 10 беспилотников.

Карта воздушных тревог на 3:21 17 октября

Добавим, что, кроме Ровенщины и Хмельнитчины, взрывы этой ночью раздавались в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.